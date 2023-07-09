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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حب انتهى بفضيحة ورضيع.. تفاصيل محاكمة شاب وفتاة بالأميرية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، أولى جلسات محاكمة فتاة وخطيبها لجلسة 12 يوليو. 

وتبين أن الشاب والفتاة اتفقا على التخلص من طفل عقب ولادته بإلقائه من سطح عقار التي تسكن به الفتاة إلى سطح عقار مجاور، حيث إن الفتاة والشاب مخطوبان.

وتبين أن المتهم نشأت بينه وبين الفتاة علاقة في فترة الخطوبة نتج عنها حملها، واتفقا على التخلص من الجنين في أحد المراكز الطبية، ولكن الفتاة رفضت خوفًا من الفضيحة.

تعود أحداث الواقعة لتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من الأهالى بضبط فتاة وشاب حاولا إلقاء رضيع من أعلى سطح عقار إلى سطح عقار مجاور.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهم نشأت بينه وبينه فتاة علاقة عاطفية وتقدم لخطبتها ثم تطورت العلاقة أثناء فترة الخطوبة، نتج عنها حملها طفلًا سفاحًا، فأنجبت المتهمة الطفل في أحد المراكز، واتفقا على التخلص من الطفل بإلقائه على سطح عقار.

ولكن تم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة الشروع في قتل طفل رضيع وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

محكمة جنح الاميرية محاكمة فتاة المستشار شهاب عشوش سطح عقار الطفل

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