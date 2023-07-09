ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكريات وصداقات.. كواليس جلسات أمهات طلاب الثانوية أمام اللجان (فيديو)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أجواء مختلفة تسببت بها "أمهات طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية العامة" أمام لجنة الامتحانات في كل عام، ترصد الكاميرات وجود الأهالي أمام المدارس في حالة لا يرثى لها، ولكن هذا العام عكست وجوه أمهات الطلاب في مدرسة زهراء حلوان الثانوية العامة حالة من البهجة غير المعتادة خلال امتحانات عام 2023.

وشهدت مدرسة زهراء حلوان أجواءً مميزة، حيث شهدت جلسة جماعية لأمهات طلاب المدرسة، ولفتت انتباه العديد من المارة بسبب جوهرها المليء بالضحك والبهجة والحديث حول الأمور الحياتية.

وفي السياق، كشفت مي محمد، تعمل بمجال المحاماة، وتقف أمام المدرسة انتظارا لابنتها الطالبة بالقسم الأدبي، في تصريحات لـ"الدستور" أنها اكتسبت العديد من المهارات والصداقات من خلال جلساتها مع الأمهات.

وتابعت: “أنا في البداية كنت جاية هدفي أخد بنتي من اللجنة ونروح على البيت علطول عشان متراجعش مع زميلاتها، ولكن تحولت قعدتنا للمة سعيدة بنخفف فيها على بعض توترنا وبناخد وندي في حاجات كتير”.

وأضافت “مي محمد” أنهن عاشوا ذكريات عدة أبرزها ذكرياتهم في حجز الرصيف وأدواتهم الخاصة من كرسي و"شلته" وزجاجة مياه.

الثانوية العامة التفاضل والتكامل علم النفس الجيولوجيا امتحانات

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: تقدمت بـ86 بلاغًا ضد الخطيب "لم يُحقق فى واحد منها"

"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

رغم الخصم من راتبها.. "سميرة" تؤازر ابنتها أمام لجان الثانوية العامة

اقتصادية قناة السويس: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية