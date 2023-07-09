ذكريات وصداقات.. كواليس جلسات أمهات طلاب الثانوية أمام اللجان (فيديو)

أجواء مختلفة تسببت بها "أمهات طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية العامة" أمام لجنة الامتحانات في كل عام، ترصد الكاميرات وجود الأهالي أمام المدارس في حالة لا يرثى لها، ولكن هذا العام عكست وجوه أمهات الطلاب في مدرسة زهراء حلوان الثانوية العامة حالة من البهجة غير المعتادة خلال امتحانات عام 2023.

وشهدت مدرسة زهراء حلوان أجواءً مميزة، حيث شهدت جلسة جماعية لأمهات طلاب المدرسة، ولفتت انتباه العديد من المارة بسبب جوهرها المليء بالضحك والبهجة والحديث حول الأمور الحياتية.

وفي السياق، كشفت مي محمد، تعمل بمجال المحاماة، وتقف أمام المدرسة انتظارا لابنتها الطالبة بالقسم الأدبي، في تصريحات لـ"الدستور" أنها اكتسبت العديد من المهارات والصداقات من خلال جلساتها مع الأمهات.

وتابعت: “أنا في البداية كنت جاية هدفي أخد بنتي من اللجنة ونروح على البيت علطول عشان متراجعش مع زميلاتها، ولكن تحولت قعدتنا للمة سعيدة بنخفف فيها على بعض توترنا وبناخد وندي في حاجات كتير”.

وأضافت “مي محمد” أنهن عاشوا ذكريات عدة أبرزها ذكرياتهم في حجز الرصيف وأدواتهم الخاصة من كرسي و"شلته" وزجاجة مياه.