شروط وأهداف التسجيل في دورة برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل الدورة وشروط التقدم لها :

برنامج الباحثين إلى رواد الأعمال (R2E)

R2E عبارة عن ورشة عمل تدريبية عبر الإنترنت تهدف إلى تدريب الباحثين على المهارات اللازمة لبدء مشروعات التكنولوجيا العميقة القائمة على البحث العلمي والأفكار المبتكرة.

تقدم R2E تدريبًا غامرًا في العالم الواقعي يمكّن الباحثين من تقييم الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا ، وهي خطوة أولى أساسية في الطريق نحو ترجمة ناجحة إلى سلع وخدمات مفيدة، ويركز البرنامج على إنشاء شركات ناشئة من مشاريع البحث العلمي. العملاء هم بشكل رئيسي الباحثين في الجامعات المصرية ومراكز البحث.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال من إطلاق شركاتهم الناشئة باستخدام مجموعة من أدوات وتطبيقات التدريب والتوجيه على عدد من مراحل الإرشاد. تتكون R2E من وحدتين.

الوحدة 1: المعسكر الأساسي

أهداف التعلم (1) فهم أساسيات ريادة الأعمال وما هو مطلوب لبدء عمل تجاري. (2) الإلمام بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال. (3) فهم الفرق بين البحث والتسويق. (4) تعرف على الأدوار الرئيسية وهيكلية الشركات القائمة على الأبحاث والمواهب اللازمة لإدارة مثل هذه الشركات.

الوحدة 2: معسكر متقدم

أهداف التعلم (1) تعزيز قدرات ريادة الأعمال الأساسية لتطوير أفكارهم باستخدام منهجية بدء التشغيل الخالي من الهدر (2) تأكد من أن لديهم نموذج عمل صالحًا بعد التحقق من العميل المحتمل (3) التحقق من الجوانب الفنية والمالية للشركة الناشئة لضمان الأعمال الاستدامة

المعسكر الأساسي:

المتطلبات الأساسية للباحث للالتحاق بالبرنامج:

- حاصل على درجة الدكتوراه.

- ثبت معرفة عميقة في المجال التقني للفائدة.

- القدرة على حضور جميع الجلسات (غياب أكثر من جلسة سيؤدي إلى الإنهاء).

- لديك وقت للقيام بالمهمة المتوقعة (الوقت المطلوب 16 ساعة).

- خطاب الموارد البشرية من مؤسستك.

معسكر متقدم:

- في هذه الوحدة ، يجب أن يكون للباحث مساعد أعمال.

المتطلبات الأساسية لمساعد الأعمال للالتحاق بالبرنامج:

- أن يكون لديه خبرة تجارية أساسية (على سبيل المثال طالب / خريج من تخصص تجاري ، شغل منصبًا ذا طبيعة تجارية ، ... إلخ).

- لديك الوقت والجهد للمشاركة في المهام (من المتوقع تسليم 5-8 ساعات في الأسبوع لمدة 8 أسابيع).

- أداء جميع المهام وحضور ورش العمل (سيؤدي الغياب لأكثر من جلستين إلى إنهاء الفريق).

معايير التحكيم:

المعسكر الأساسي:

سيتم اختيار أفضل 40 باحثًا بعد تقييم نماذج الطلبات. سيعمل أولئك الذين تم قبولهم في الوحدة الأولى على فكرة بدء التشغيل ونموذج أعمالها. هذا سوف يساهم في تقييمهم النهائي.

معسكر متقدم:

سيتم اختيار أفضل عشرين من هؤلاء الذين أكملوا الوحدة 1 ، للاستمرار في الوحدة 2 بناءً على المعايير التالية: