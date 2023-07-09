ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين..ويلتقي سكان المدينة

رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.. ويلتقى سكان المدينة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع استكمال تنفيذ 288 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، مؤكدًا على الشركة المنفذة للمشروع ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية في أقرب وقت، حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة وأصول الصناعة.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات، وجارٍ التجهيز للبدء في أعمال الموقع العام بالمشروع.

وفي سياق متصل، اجتمع المهندس مصطفى هارب، بعددٍ من سكان المدينة، لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في حضور نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بخدمة السكان.

وقد استهل رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة التعاون المستمر والتواصل الدائم بين جهاز المدينة والسكان الحاليين لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع المهندس مصطفى هارب، لمطلب بعض المواطنين بتوفير وسائل مواصلات على مدار اليوم، حيث وعد بتوفير وسيلة مواصلات تنقل المواطنين من المدينة إلى أقرب مكان لتجمع المواصلات والعودة، وذلك لحين توفير خطوط نقل جماعى من المدينة إلى محافظة سوهاج، كما أفاد بأنه تم التواصل مع محافظة سوهاج لتوفير عدد ١٠ خطوط سيرفيس لخدمة المدينة من وإلى المحافظة.

وفي سياق متصل، استمع رئيس الجهاز، إلى شكوى مجموعة أخرى من المواطنين لتوفير الخدمات السلعية بالمدينة، وأفاد بأنه تم بيع مجموعة من المحال بالسوق التجارية بأنشطة مختلفة، منها نشاط مطعم ونشاط سوبر ماركت، وجارٍ حاليًا عمل التراخيص اللازمة لافتتاح المحال.

كما وعد المهندس مصطفى هارب، بسرعة تشغيل الملعب الخماسي بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ليكون متنزهًا ومتنفسًا للسكان مع توفير أتوبيس من جهاز المدينة لنقل السكان إلى الملعب الخماسي والعودة.

وأكد المهندس مصطفى هارب، أن جهاز المدينة يقوم باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة لخدمة سكان المدينة، كما وعد رئيس الجهاز بزيادة الخدمات تباعًا مع زيادة أعداد السكان بالمدينة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أعمال التشطيبات التواصل الدائم الخدمة المقدمة الخدمه المقدمه للمواطنين المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسي الوحدات السكنية المواصفات الفنية المقدمة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية توفير وسيلة مواصلات رئيس جهاز سوبر ماركت سكن كل المصريين

الأكثر قراءة

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

أولياء الأمور: طلاب علمى رياضة الأقل حظًا فى ماراثون الثانوية العامة

طالب ثانوية: "بصلى وأدخل اللجنة بالبرشام فى الشراب" (فيديو)

التعليم: ضبط الطالب صاحب الفيديو المتداول على "فيسبوك" أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وإحالة الملاحظين للتحقيق

الدكتور رضا حجازى فحص الهاتف المحمول للطالب المضبوط بالغش الإلكترونى

تداول امتحان الجيولوجيا لطلاب علمى علوم بصفحات السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية