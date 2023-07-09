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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل شاب على يد طالب وسائق في الوراق

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، طالب وسائق للمحاكمة أمام الجنايات؛ لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما على كوب شاي في منطقة الوراق.

جاء في نص قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" على نسخه منه، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "أحمد ع" ٣٢ سنة – كلية حقوق – و"سامح. ع"، ٤٣ سنة، سائق، محبوس.

 

وتبين أنهما قتلا «مصطفى. م»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعد الأول لذلك الغرض سلاحا أبيض -سكينا-، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفرا حتى قام الأول بطعنه طعنة واحدة باستخدام السلاح الأبيض.

 

وتقيد حرکته قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته والتي أودت إلى إزهاق روحه، وأنهما حازا وأحرزا سلاحا أبيض -سكين- .

إحالة طالب سائق للجنايات قتل شاب الوراق

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