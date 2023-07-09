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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت: تطوير الوعي الوطني وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى الطلاب أحد أهم أهدافنا

الخشت: تطوير الوعى الوطنى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى الطلاب أحد أهم أهدافنا

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاءً توعويًا بعنوان "دور الأسرة في تنمية الوعي وترسيخ روح الولاء والانتماء"، حاضرت فيها الدكتورة أميرة تاوضروس، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة.

وتأتي المحاضرات الدورية في إطار تأكيد الدكتور الخشت رئيس الجامعة، أهمية تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب بوصفه أحد أهم أهداف مشروع تطوير الوعي في جامعة القاهرة، طبقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة.

‏وخلال اللقاء أكدت الدكتورة جيهان المنياوى، أن هدف أسرة طلاب من أجل مصر هو إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن ورفع مستوى الوعي لديهم ودفعهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل التواصل بين شباب الجامعات المصرية والعالمية.

وأكدت الدكتورة أميرة تواضروس، أهمية دور الأسرة المصرية في خلق بيئة آمنة للحوار وتعزيز المرجعية الثقافية، بالإضافة إلى دورها في التقبل والاحترام، كما تناولت خلال اللقاء مسألة الانتماء، وأبرز التحديات التي تواجه الأسرة مثل غياب لغة الحوار، وجرى نقاش مفتوح حول آليات التغير الثقافي وتشكيل الوعي.

يُشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تستهدف إعداد  الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوعي الوطني والتأكيد على مكانته الكبيرة، ورفع مستوى الوعي لديهم للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل بين الشباب فى مختلف الجامعات المصرية  في أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات التى ينبغى على الشباب امتلاكها للمنافسة فى أسواق العمل ووظائف المستقبل.

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