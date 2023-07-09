أبرز المعلومات عن جمعية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في مصر

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، نشرة تعريفية عن جمعية القديس جيورحيوس للروم الأرثوذكس، وقال إنها تأسست يوم الأول من سبتمبر سنة ١٩١٥وكان مقرها بشارع الجميل ثم انتقل المقر إلى شارع الجد ثم استقر أخيراً بشارع الظاهر الرئيسي.



وتأسس قسم الرجال في الجمعية من ٢٣ عضوًا، وتولى الرياسة حضرة الأديب سليم أفندي قبعين، ثم تولاها حضرة صاحب العزة نعوم بك شقير. وكان الغرض الأساسي للجمعية منحصرًا في إسعاف الفقراء، ومعالجة مرضاهم سواء في بيوتهم أو في المستشفيات، ودفن موتاهم، ثم أنشأت مدرسة تحضيرية لأولاد الفقراء، يكفلها صاحب العزة ميشيل بك لطف الله، ويدفع ثلاثة أرباع نفقاتها.



ومن أعمال هذه الجمعية أنها تعين كل منكوب من صغار التجار والصناع برأس مال يستأنف به عمله، وتقيم من حين إلى آخر حفلات أدبية فكاهية راقية، وتوزع الدقيق على ١٠٤ عائلات، وتكسو تلاميذ المدرسة مرة في الصيف وأخرى في الشتاء، وتوزع اللحم والأرز والسكر والنقود والملابس على الفقراء في عيدي الميلاد والفصح.



بينما قسم السيدات لجمعية القديس جيورحيوس للروم الأرثوذكس انشاته السيدتان الجليلتان إلين سرسق ولوريس لطف الله، وتشترك معهما في إدارته نخبة من السيدات الأرثوذكسيات، والغرض من هذا القسم كان إعداد البنات الفقيرات لأن يكنَّ ربات بيوت أو خياطات ماهرات، فأنشأت لهن الجمعية قسمًا للبنات الصغيرات، يتعلمنَ فيه القراءة والكتابة، ثم ينتقلن إلى المشغل، فيتعلمن تفصيل الملابس، وخياطتها على أحدث الأزياء.

وتقدم الجمعية إلى كل من تلميذات المشغل أجرة بحسب كفاءتها، يحجز منها ٥ في المائة تحفظ للتلميذة في خزينة المشغل حتى تعطى لها مساعدة عند زواجها، بجانب اقامة حفل خيري سنوي في دار الأوبرا السلطانية لاتمام الأعمال الخيرية الجمعية.

ومؤسس جمعية القديس جيورحيوس للروم الأرثوذكس حضرة الأديب سليم قبعين (١٨٧٠ - ١٩٥١) هو مُدرس وصحفي وكاتب ومؤرخ ومترجم فلسطينيي، يُعد واحداً من أهم الشخصيات الأدبية الفلسطينية والعربية خاصةً في مجال الترجمة، وهو من أوائل المترجمين العرب الذين عرّفوا القارئ العربي بالأدب الروسي فلقب بـ «عميدُ المترجِمينَ عن الروسيةِ».

ومن كوادرها أيضا نعوم بك شقير بن بشارة نقولا شقير.( ١٨٦٣-١٩٢٢ م) هو مؤرخ، كاتب كتاب "تاريخ طور سيناء ودير سانت كاترين".

وميس إيفا -المشرفة على "جمعية الأخ الصغير" لخدمة أبناء الطائفة من الأطفال والشباب الذين في الإعدادية والثانوية وناظرة للمدرسة الخيرية.

والراحل المحامي: انطوان دروسو الرئيس الاسبق لمجلس رعية كنيسة رؤساء الملائكة وعضو مجلس الادارة لجمعية القديس جيورحيوس.

والراحل بسيم حصني "الرئيس الأسبق لجمعية القديس جورجيوس" وقد مثل الجمعية في تسجيل أراضي ومباني المدرستين المملوكتين لجمعية القديس جيورحيوس مناصفة مع الجمعية الخيرية، ووالد المهندس روبير "الرئيس الفخري لكنيسة رؤساء الملائكة في القاهرة" والمهندس نعمان "عضو مجلس رعيتها".

والراحل "إرنست الكسندر يونس" والذي تبرع برسم ايقونة مارجرجس علي الجدار الايمن للكنيسة وقد تعاون مع عائلته في العمل الخيري والأنشطة الكنسية والكشفية قبل الهجرة مع أسرته إلى كندا.

والدكتور سمعان بطرس نجار ( ١٨٩١- ١٩٥١) من مجلس إدارة جمعية القديس جيورحيوس ومن مجلس الرعية لكنيسة رؤساء الملائكة والطبيب الخاص للأمير ميشيل لطف اللة وفي لجنة الإشراف على تشييد مستشفى دار الشفاء بالعباسية التي كان يترأسها المعمارى البيرت زنانيرى الذي صمم تلك المستشفى الخيرى الكبير الذي به ٣٤٠سريرا والمعدة لاستقبال المرضى من مختلف الطبقات ووالد المرحوم عزيز عضو مجلس الإدارة للجمعية حتى أوائل التسعينيات والراحل المهندس سمير والمحاسب كرم في نيويورك.