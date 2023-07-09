التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023 أبرز الكلمات البحثية حاليًا عبر المنصات الإلكترونية حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من كافة محافظات الجمهورية وفقا لتنسيق المحافظة الذي تم الإعلان عنه عقب اعتماده رسميا.

التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023 في كافة أنواع التعليم الثانوي، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب الشخصية والمجموع الحاصل عليه ونوع التعليم الثانوي الذي يرغب في الالتحاق به خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

يجب على الطالب مراعاة كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم في 1 ثانوي الخاصة بالمجموع الحاصل عليه الطالب والمدارس المراد إلحاق الطالب به والحد الأدنى لكل محافظة ونوع التعليم الثانوي والتأكد من تسجيل الرغبات المناسبة قبل الضغط على كلمة حفظ الطلب.

خطوات التقديم في 1 ثانوي 2023-2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله التقديم في 1 ثانوي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة تقديم الطلاب الجدد.

تحديد نوع التعليم الثانوي المراد الالتحاق به.

كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات الخاصة بذلك.

إدخال مجموع الطالب الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية.

كتابة اسماء 3 مدارس من نفس نوع التعليم الثانوي المراد إلحاق الطالبة به بمحيط السكن.

تحميل كافة البيانات اللازمة للتقديم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2024

تتلخص الأوراق اللازمة في التقديم في 1 ثانوي 2023-2024 فيما يلي :-

أصل شهادة الميلاد.

طلب الإلتحاق بالمدرسة الثانوي مطبوع من الموقع الإلكتروني.

صورة من بطاقة ولي الأمر المسؤول عن الطالب.

البطاقة الصحية.

الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات كل مادة.

عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة بخلفية بيضاء.

حافظة بلاستيكية.