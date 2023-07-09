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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبدالعزيز تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري بداية من إطلاقه قبل 20 يومًا وحتى الآن دون تنازل عن الصدارة ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بيت الروبي

واستطاع فيلم بيت الروبي تحقيق إيرادات أمس السبت بقيمة 2 مليون جنيه و451 ألفًا و812 جنيهًا لتصل كل الإيرادات للفيلم حتى صباح اليوم الأحد إلى 83 مليونًا و650 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال أقل من 3 أسابيع من العرض، وبهذا المعدل يقترب الفيلم من تحقيق رقم قياسي ويصل إلى الأعلى في تاريخ السينما من حيث الإيرادات خلال أيام، حيث اقترب من فيلم كيرة والجن صاحب الرقم القياسي حاليًا بـ120 مليون جنيه.

 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

 

الفيلم يتناول قصة شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.
 

وقررت دور العرض السينمائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مد عرض فيلم "بيت الروبى"، لأسبوعين إضافيين، خاصة مع تزايد الإقبال على مشاهدة الفيلم.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا".

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