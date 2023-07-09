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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"اليوم الكبيس".. طلاب ثانوية عامة عن الامتحانات: "بنذاكر ونسيبها على ربنا"

طالبة
طالبة

قال يوسف شعبان، طالب بالثانوية العامة في لجنة عمرو بن العاص بالمرج، إن روتين يومه خلال الامتحانات يتسم بالشدة وعدم التهاون من أجل تجنب التشتيت قبل دخول الامتحان.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور": "بنذاكر ونسيبها على ربنا والامتحانات لا تحتاج إلى غش، واعتماد الطلبة على هذه الطريقة لا تأتي بثمارها بسبب عدم توقع أسئلة الامتحانات".

أما هنا علاء قالت عن الامتحانات إنها أشبه بـ"اليوم الكبيس"، وأن ذلك يعد من الألقاب التي يطلقونها على بعض الأيام خلال تادية امتحانهم.

ويؤدي طلاب قسم العلمي علوم اليوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما طلاب قسم العلمي رياضة التفاضل والتكامل، فيما يؤدي طلاب القسم الادبي امتحان على النفس والاجتماع.

طالب
طالب
الثانوية العامة الجيولوجيا علم اانفس التفاضل والتكامل امتحانات

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