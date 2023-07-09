وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، لمواد علم النفس والاجتماع، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ انطلاق السيارات من المركز للجان الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، والأستاذ مصطفى مرعى، مدير التعليم العام، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة.

ووجه "عبد الله" بضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد.

وقدم رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

واطمئن وكيل الوزارة على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألف و 99 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، مشددا على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.