أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد
ارتفعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، مع ارتفاع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 46.77 مليار دولار.
وسجل سعر عملة بيتكوين مكاسب بنسبة 0.15%، ليصل إلى 30282.0 دولار، كما ارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.36% دولار مسجلا 1.867.19 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.94%، ليسجل 0.2891 دولار.
وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 36. 0% ليسجل 632. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 1.40%، ليصل إلى مستويات 0.066071 دولار،وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 5.49% إلى مستويات 0.769 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.76% إلى مستويات قرب 14.10 دولار.
كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 07. 0% إلى مستويات 0.00827 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 87. 1% إلى مستويات 4918 .1 دولار.
وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 0.71% إلى مستويات 0.47201 دولار.