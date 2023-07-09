ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد

ارشيفية
ارشيفية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، مع ارتفاع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 46.77 مليار دولار. 

وسجل سعر عملة بيتكوين مكاسب بنسبة 0.15%، ليصل إلى 30282.0 دولار، كما ارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.36% دولار مسجلا 1.867.19 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.94%، ليسجل 0.2891 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 36. 0% ليسجل 632. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع  بنحو 1.40%، ليصل إلى مستويات 0.066071 دولار،وارتفعت  عملة "شيبا" بنسبة 5.49% إلى مستويات 0.769 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.76% إلى مستويات قرب 14.10 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 07. 0% إلى مستويات 0.00827 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 87. 1% إلى مستويات 4918 .1 دولار.

وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 0.71% إلى مستويات 0.47201 دولار. 

356831461_1643375449444174_7666846738838753257_n
356831461_1643375449444174_7666846738838753257_n
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين شيبا العقود الذكية

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 فى محافظات مصر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 فى البنوك المصرية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية