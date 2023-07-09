ارتفعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، مع ارتفاع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 46.77 مليار دولار.

وسجل سعر عملة بيتكوين مكاسب بنسبة 0.15%، ليصل إلى 30282.0 دولار، كما ارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.36% دولار مسجلا 1.867.19 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.94%، ليسجل 0.2891 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 36. 0% ليسجل 632. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 1.40%، ليصل إلى مستويات 0.066071 دولار،وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 5.49% إلى مستويات 0.769 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.76% إلى مستويات قرب 14.10 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 07. 0% إلى مستويات 0.00827 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 87. 1% إلى مستويات 4918 .1 دولار.

وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 0.71% إلى مستويات 0.47201 دولار.