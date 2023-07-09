بينها "أساسيات عمارة الحجر".. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

أساسيات عمارة الحجر، واحدة من الأمسيات والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتعقد اليوم عبر المراكز الثقافية المختلفة للصندوق في القاهرة والإسكندرية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي الخامسة والنصف مساء، تعقد في بيت المعمار المصري بدرب التبانة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بميدان القلعة، لقاء معماري يقدمه المعماري مهندس شريف أبو زيد، تحت عنوان "أساسيات عمارة الحجر".

"معبر لتين" بمركز الحرية للإبداع الفني

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة رواية "معبر لتين"، للكاتبة الروائية دكتورة إيمان مرزوق.

يناقش الرواية الناقد دكتور بهاء حسب الله، والشاعر جابر بسيوني، ويدير الأمسية الكاتب رشاد بلال.

وكانت رواية "معبر لتين"، للكاتبة إيمان مرزوق، قد صدرت مطلع العام الجاريو بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي، وتعالج الرواية وتسلط الضوء على القضايا المجتمعية والآنية السلبية.

استرداد الآثار وجرائم السرقات والتهريب بقصر طاز

وفي الثامنة مساء، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية جديدة من أمسيات "صالون نفرتيتي الثقافي"، والتي تعقد هذا المساء تحت عنوان "استرداد الآثار.. معارك ضد جرائم السرقات والتهريب".

ويشارك في الأمسية كل من: دكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار.

يتناول اللقاء رصد لتاريخ الآثار المصرية ورحلتها الطويلة مع السرقات وجرائم التهريب، والكشف بالوقائع والمستندات عن حجم جرائم انتهاك حرمة آثار مصر وسرقاتها التي امتدت عبر مختلف العصور.

"كيف أصبح الزجل شعرا" بصالون حجازي

وفي السابعة مساء، يستضيف بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ولقاء بعنوان "كيف أصبح الزجل شعرًا"، ويشارك فيها كل من: الشاعر أمين حداد، والشاعر مسعود شومان، بمشاركة فنية تتخلل فقرات الصالون، والتي تقدمها فرقة "حبايبنا" الموسيقية، بمشاركة الفنانين: ماجد سليمان، وميرفت الجسري، ومنة سليمان، وتدير الصالون الكاتبة دكتورة صفاء النجار.

أمسية في حب كمال الطويل بصالون مقامات

كما يقيم "صالون مقامات" بقصر الأمير بشتاك، فى الثامنة مساء، أمسية فنية خاصة تحت عنوان "كمال الطويل فارس المجددين" في ذكرى رحيل الفنان الكبير كمال الطويل.

يستضيف الصالون الموسيقار زياد الطويل، ودكتور عمرو ناجي والحديث عن مشوار الملحن الكيير، وأهم محطاته الفنية.

يصاحب اللقاء أداء الفنانة أنغام مصطفى لمجموعة مختارة من أشهر ألحان كمال الطويل منها: أسمر ياسمراني -بكره ياحبييي - بان عليه حبه - بلاش عتاب - ليه خلتني احبك - صدفه - على قد الشوق - وحياه عينيك.