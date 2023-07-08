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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: بدأنا مباراة الاتحاد بشكل رائع وحصدنا ثلاث نقاط مهمة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ٢١ لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «بدأنا المباراة بشكل أكثر من رائع وسجلنا هدفين، ثم حدث نوع من الاطمئنان وبدأ الاتحاد يدخل في أجواء المباراة وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ولكن خبرات لاعبي الأهلي تفوقت على صعوبة مباراة الاتحاد ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة».

واسترسل قائلًا: «تسجيل الفريق هدفين خلق نوعًا من الاطمئنان لدى اللاعبين والخطوط لم تكن متقاربة، ومباراة اليوم تعد درسًا للاعبين».

وأشار المدير الفني إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالتركيز والهدوء، وأنه يلتمس العذر لهم بعدما حقق الفريق موسمًا رائعًا وتعرض لحالة شديدة من الإجهاد.

وواصل كولر حديثه: «الأهلي خاض موسمًا طويلًا، وتحمل الإرهاق الشديد بسبب التنقل بين الملاعب والدول لخوض المباريات المحلية والقارية، ولا شك أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى رؤية أسرهم وإلى الراحة».

وشدد كولر على أن الموسم لم ينته بعد، وأنه لأول مرة في تاريخه يحقق هذا الكم من البطولات في موسم واحد.

وأوضح المدير الفني أن أغلب التغييرات كان هدفها منح راحة لبعض اللاعبين والحفاظ عليهم من الإصابات، خاصة أن البديل يؤدي بكفاءة اللاعب الذي يشارك، كما أن الفريق مقبل على مباراة ديربي أمام الزمالك.

ووجه كولر رسالة طالب خلالها بالسماح بحضور السعة الكاملة للجماهير في المدرجات خلال مباراة الزمالك، مشددًا على أن الكرة تلعب من أجل الجماهير.

 

السويسري مارسيل كولر الاهلى الاتحاد السكندرى الدورى المصرى

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