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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط التسجيل في مسابقة الأزهر الشريف 2023 لتعيين معلمين والتخصصات المطلوبة

الازهر
الازهر

رابط التسجيل في مسابقة الأزهر الشريف 2023 لتعيين معلمين والتخصصات المطلوبة، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

رابط التقديم لمسابقة الأزهر الشريف 2023 

أتاح الأزهر الشريف رابط إلكتروني من أجل التقديم فى مسابقة الأزهر الشريف 2023  وهو رابط بوابة الوظائف الحكومية ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط https://jobs-caoa-gov-eg.

شروط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف

حددت مؤسسة الأزهر الشريف عدة شروط للتقديم فىى "مسابقة الأزهر " 2023 وهى كالتالى :

  • رفع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم على البوابة الإلكترونية  للأزهر الشريف.
  • أن لا يزيد عمر المتسابق عن 40 عام
  • ضرورة النجاح فى اجتياز جميع الاختبارات.
  • فى حال نجاح المتسابق وقبوله فى الوظيفة لن يتمكن المتقدم من الانتقال إلى منطقة أخرى إلا بعد أن تمر خمس سنوات من لحظة التعيين.

الاوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الازهر 2023

هناك عدة اوراق لابد من تحضريها ورفعها على الموقع الالكتروني أثناء عملية التسجيل في مسابقة الأزهر الشريف 2023 وهي كالآتي:

-صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

-صورة شخصية ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء.

-شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

-شهادة الخدمة المجتمعية للإناث.

-شهادات الخبرة إذا وجدت.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 عبر موقع بوابة مركز المعلومات

بالشروط وطريقة التقديم.. الوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للنقل النهرى

 

بوابة الوظائف الحكومية… تقديم لمسابقة الأزهر الشريف 2023 

 

  • الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط
  • بوابة الوظائف الحكومية https://jobs-caoa-gov-eg.
  • كتابة جميع  البيانات المطلوبة خلال الخانات المخصصة لذلك ومنها  (الجهة طالبة الاعلان- اختيار المحافظة- الوظيفة- المؤهل الدراسي)
  • الضغط على  كلمة بحث وبعدها  تظهر الوظائف المتاحة بالأزهر الشريف.
  • ويتم الانتقال إلكترونيا إلى صفحة الوظائف الأزهرية
  • النقر  على الوظيفة المطلوبة وكتابة  كافة البيانات وارفاق كافة الأوراق المطلوبة.

 

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر الجديدة

هناك عدد من التخصصات  هى المطلوبة لدخول مسابقة الأزهر 2023 وهم 

-معلم مساعد في الفيزياء والكيمياء والأحياء 

-معلم مساعد رياض أطفال إناث خريجات كليات التربية الطفولة والدراسات الإنسانية ورياض الأطفال.

-معلم مساعد لغة إنجليزية خريج من كليات اللغات والترجمة والتربية والآداب والالسن والدراسات الإنسانية تخصص لغة إنجليزية.

رابط التسجيل في مسابقة الأزهر الشريف 2023 لتعيين معلمينوالتخصصات المطلوبة رابط التقديم لمسابقة الأزهر الشريف 2023 الاوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الازهر 2023 طرق التقديم لمساقة الأزهر الشريف 2023 التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر الجديدة

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