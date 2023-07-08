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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الرئيس السيسى كتب شهادة ميلاد جديدة لواحة سيوة (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بحيرة سيوة تعتبر أكبر بحيرة متواجدة هناك، لافتًا إلى أن مساحتها حوالي 200 فدان والمياه بها شديدة الملوحة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الكثير من الأراضي الزراعية والنخيل تأثرت بسبب المياه ذات الملوحة المرتفعة، لافتًا إلى أن الدولة تدخلت لإنقاذ سيوة بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات صرف زراعي هناك.

وأشار إلى أنه قام بزيارة واحة سيوة يوم الأربعاء الماضي، مشيدًا بالمشروعات التي حدثت لإنقاذها، معقبًا: "كانت هذه أول مرة أسافر فيها سيوة، واللي مرحش هناك أنصحه بزيارتها".

وأوضح أن المصارف كانت أزمة سيوة على مدار 35 سنة، والدولة المصرية تدخلت لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ مشروع إنقاذ سيوة من الغرق ونقل مياه المصارف خارج واحة سيوة، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الري نفذتا فكرة عبقرية لإنقاذ الواحة من الغرق، متابعًا: "جلست مع شيوخ قبائل واحة سيوة ووجهوا الشكر للرئيس السيسي على مشروعات إنقاذ سيوة من الغرق".

وتابع: "أنا محمل برسائل تقدير وشكر من أهالي سيوة للرئيس السيسي بسبب تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كتب شهادة ميلاد جديدة لواحة سيوة. 

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