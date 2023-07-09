يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق مباريات كرة القدم التي تقدم لهم المتعة الكروية المنشودة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة



نوضح في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة لها.







مباريات الدوري المصري الممتاز

فاركو * المصري

الساعة 7:30 مساء

على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.





مباريات الدوري البرازيلي ( الدرجة الأولى)



يمكن مشاهدتها على مجموعة قنوات بي إن سبورتس

بالميراس * فلامينجو

الساعة 02:00





سانتوس* جوياس

الساعة 16:00





براغانتينو * ساو باولو

الساعة 21:00





فلومينينسي * إنترناسيونال

الساعة 21:00





فورتاليزا * أتليتيكو باراناينسي

الساعة 23:30





جريميو * بوتافوجو

الساعة 23:30











مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني (بريميرا)

يمكن مشاهدتهم على مجموعة قنوات بي إن سبورت



بلاتينسى * سارمينتو

الساعة 20:30





إنستيتوتو كوردوبا * تيجري

الساعة 20:30





فيليس سارسفيلد * غودوي

الساعة 23:00





ديفينسا اي هوستيسيا * لانوس

الساعة 01:30





بانفيلد * آرسنال ساراندي

الساعة 01:30





