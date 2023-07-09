مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة
يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق مباريات كرة القدم التي تقدم لهم المتعة الكروية المنشودة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة
نوضح في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة لها.
مباريات الدوري المصري الممتاز
فاركو * المصري
الساعة 7:30 مساء
على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.
مباريات الدوري البرازيلي ( الدرجة الأولى)
يمكن مشاهدتها على مجموعة قنوات بي إن سبورتس
بالميراس * فلامينجو
الساعة 02:00
سانتوس* جوياس
الساعة 16:00
براغانتينو * ساو باولو
الساعة 21:00
فلومينينسي * إنترناسيونال
الساعة 21:00
فورتاليزا * أتليتيكو باراناينسي
الساعة 23:30
جريميو * بوتافوجو
الساعة 23:30
مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني (بريميرا)
يمكن مشاهدتهم على مجموعة قنوات بي إن سبورت
بلاتينسى * سارمينتو
الساعة 20:30
إنستيتوتو كوردوبا * تيجري
الساعة 20:30
فيليس سارسفيلد * غودوي
الساعة 23:00
ديفينسا اي هوستيسيا * لانوس
الساعة 01:30
بانفيلد * آرسنال ساراندي
الساعة 01:30