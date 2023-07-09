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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق مباريات كرة القدم التي تقدم لهم المتعة الكروية المنشودة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة
 

نوضح في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة لها.


 

مباريات الدوري المصري الممتاز

فاركو * المصري
الساعة 7:30  مساء 

على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 

مباريات الدوري البرازيلي ( الدرجة الأولى)


يمكن مشاهدتها على مجموعة قنوات بي إن سبورتس

بالميراس * فلامينجو
الساعة 02:00

 

سانتوس* جوياس

الساعة 16:00

 

براغانتينو * ساو باولو

الساعة 21:00

 

فلومينينسي * إنترناسيونال

الساعة 21:00

 

فورتاليزا * أتليتيكو باراناينسي

الساعة 23:30

 

جريميو * بوتافوجو 

الساعة 23:30

 

الزمالك يواجه فيوتشر فى مباراة حسم المركز الثالث ببطولة الدورى

شوبير: محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة القمة



 

مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني (بريميرا)

يمكن مشاهدتهم على مجموعة قنوات بي إن سبورت 
 

بلاتينسى * سارمينتو

الساعة 20:30

 

إنستيتوتو كوردوبا * تيجري

الساعة 20:30

 

فيليس سارسفيلد * غودوي

الساعة 23:00

 

ديفينسا اي هوستيسيا * لانوس

الساعة 01:30

 

بانفيلد * آرسنال ساراندي 

الساعة 01:30


 

 

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