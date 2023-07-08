شوبير: محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتصار قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على 3 حكام محليين.

وأكد شوبير، عبر برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أنه تم استبعاد محمد معروف من إدارة مباراة القمة بعدما تم إسناده الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وأشار شوبير إلى أن محمود البنا هو المرشح الأول والأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بينما سيكون أمين عمر في المركز الثاني ثم محمد عادل ثالث المرشحين.

وأوضح أحمد شوبير، أن اتحاد الكرة لم يتلق أي خطابات لطلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، مؤكدا على صعوبة جلب حكام أجانب في الوقت الراهن لإدارة المباراة.