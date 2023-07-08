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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": أدعو "الحجار" و"صالح" أن يجلسا على طاولة واحدة بعيدًا عن التسخين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

طرح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، مبادرة "لم الشمل"، لإنهاء الخلاف بين الفنان علي الحجار والفنان مدحت صالح، وذلك بعد مشروع "الأساتذة" لتقديم التراث الغنائي. 

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المبادرة يدعى فيها الفنان مدحت صالح وعلي الحجار أن يجلسا على مائدة واحدة، من الممكن أن تستضيفهما جريدة الدستور، بعيدًا عن التسخين.

وتابع أن علي الحجار ومدحت صالح نجمان كبيران وفرصة كبيرة لمصر ولا يجوز أن يكون هناك مهرجان كبير يعاد فيه تقديم التراث ويوجد خناقة جانبية بين نجمين كبار، مشيرًا إلى أنه يطالب بأن يجلس النجمان معًا  في البداية حتى يتحدد شكل المشروع.

وأشار “الباز” إلى أنه ليس متفائلا باستجابتهما للمبادرة ولكنه يأمل، ولا يهمه المكسب الشخصي من هذا المشروع ولكن ما يريده هو البلد لأنها ليست حربا بينهما ولا مباراة أهلي وزمالك وجمهورا يدعم هذا وآخر يدعم ذاك.

فرصة كبيرة لهما لزيادة النجومية

وأكد أن الأمر فرصة لعلي الحجار ومدحت صالح، ليزيدا نجوميتهما في هذه الفترة لأنهما ليسا أصحاب حفلات في الساحل أو الحفلات المفتوحة وهذه فرصة أمامهما لأن المشروع جيد ولا نريد أن نضيعه في الخلافات. 

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