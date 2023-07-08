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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس محام حضر المرافعات بمحكمة جنايات الإسكندرية فى حالة سُكر

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنشية بالإسكندرية، تجديد حبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالحضور للمرافعة عن أحد المتهمين أمام القاضي في حالة تعاطي الكحول داخل إحدى قاعات المحكمة الابتدائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير فيش وتشبيه، واستعجال الاستعلام عن كاميرات مراقبة بمحل الواقعة وأن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد  بحضور المدعو ع.ال.ع، محامي ، للمرافعة عن المتهم " س.س.ص" في قضية الاتجار بالمخدرات  والمقيدة جنايات العامرية ثان ، والقضية مؤجلة من أمس للمرافعة، وتبين أن المحامي كان في حالة تعاطي المواد الكحولية ، ويتحدث أمام الدائرة 34 جنايات برئاسة المستشار محمود عيسي رئيس المحكمة وعدم احترام قانون المرافعة أمام المحكمة وفي حالة سكر.
على الفور تم التحفظ على المحامي من ضباط مباحث وحرس المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على نيابة المنشية، تحرر المحضر رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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