السجن المشدد لـ3 مهربين للحشيش عبر نفق 3 يوليو فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن المشدد لـ3 متهمين يهربون الحشيش عبر نفق 3 يوليو.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم شرق التفريعة والمتهم فيها كل من محمد محمد متولي محمد، وأيمن سلامة شنودة عادل، حيث حازوا جوهرًا مخدرًا للحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وشهد أحمد علي سيف مقدم شرطة ورئيس مباحث نفق 3 يوليو بأنه حال مباشرته مهام عمله بكمين نفق الثالث من يوليو أبصر المتهمين الأول والثاني حال استقلالهما السيارة رقم ط ن ي 8378 متجهين صوب منطقة محظورة، وأبلغ ضابط بتأمين محور قناة السويس وتم ضبطهم، وبحوزتهم حقيبة بها 28 لفافة لنبات الحشيش المخدر، وحقيبتان بداخل الأولى 156 قطعة لجوهر الحشيش، والثانية خمس أكياس لنبات الحشيش، وعدد 195 طربة للحشيش، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد النقل، وأنهما تحصلا عليها من المتهم الثالث والسيارة لنقل المواد المخدرة والهاتفين المحمولين للتواصل مع المتهم الثالث.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن مادة عينات القطع البنية جميعها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن الأجزاء النباتية الخضراء جميعها لنبات الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات بصحة ارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة الضباط، وثبت بمطالعة النيابة العامة لهاتف المتهم الأول وجود العديد من المكالمات الصادرة والواردة بينه وبين المتهم الثالث في تاريخ معاصر للواقعة، وفي وقت سابق عليها.

حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عما أسند اليهما، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.