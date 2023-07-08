ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد لـ3 مهربين للحشيش عبر نفق 3 يوليو فى بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن المشدد لـ3 متهمين يهربون الحشيش عبر نفق 3 يوليو.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم شرق التفريعة والمتهم فيها كل من محمد محمد متولي محمد، وأيمن سلامة شنودة عادل، حيث حازوا جوهرًا مخدرًا للحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وشهد أحمد علي سيف مقدم شرطة ورئيس مباحث نفق 3 يوليو بأنه حال مباشرته مهام عمله بكمين نفق الثالث من يوليو أبصر المتهمين الأول والثاني حال استقلالهما السيارة رقم ط ن ي 8378 متجهين صوب منطقة محظورة، وأبلغ ضابط بتأمين محور قناة السويس وتم ضبطهم، وبحوزتهم حقيبة بها 28 لفافة لنبات الحشيش المخدر، وحقيبتان بداخل الأولى 156 قطعة لجوهر الحشيش، والثانية خمس أكياس لنبات الحشيش، وعدد 195 طربة للحشيش، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد النقل، وأنهما تحصلا عليها من المتهم الثالث والسيارة لنقل المواد المخدرة والهاتفين المحمولين للتواصل مع المتهم الثالث.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن مادة عينات القطع البنية جميعها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن الأجزاء النباتية الخضراء جميعها لنبات الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات بصحة ارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة الضباط، وثبت بمطالعة النيابة العامة لهاتف المتهم الأول وجود العديد من المكالمات الصادرة والواردة بينه وبين المتهم الثالث في تاريخ معاصر للواقعة، وفي وقت سابق عليها.

حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عما أسند اليهما، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

أحداث الواقعة 100 ألف جنيه ارتكاب الواقعة أستقلالهم الأول والثاني

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

الزراعة: تسليم حديقة الحيوان للتحالف الوطنى للتطوير.. والعمل من صباح غد

حبس المتهمين بسرقة حقيبة أموال من أجنبى فى المعادى 4 أيام

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

جيهان السادات.. السيدة الأصيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية