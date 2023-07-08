طقس الأحد.. حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد، مؤكدة أنه مشمس معتدل صباحًا، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.



فيما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.



كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من ٢ إلى ٣ أمتار.

ويعاني البحر الأحمر من اضطراب في نشاط الملاحة البحرية ويصل ارتفاع الأمواج إلى مترين.

وتأتي درجات الحرارة غدًا الأحد كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 23

العاصمة الإدارية: العظمى 36 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 22

العلمين الجديدة: العظمى 29 والصغرى 24

مطروح: العظمى 30 والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 37 والصغرى 29

الغردقة: العظمى 35 والصغرى 25

أسيوط: العظمى 38 والصغرى 26

سوهاج: العظمى 40 والصغرى 27

قنا: العظمى 41 والصغرى 27

الأقصر: العظمى 41 والصغرى 29

أسوان: العظمى 43 والصغرى 30