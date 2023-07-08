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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسباب اختيار المدينة الجديدة لإقامة "مهرجان العلمين 2023"

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

تصدرت اسم مدينة العلمين الجديدة، مواقع البحث الاجتماعي، بعدما أعلن عن إقامة أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط تحت عنوان  "مهرجان العلمين الجديدة 2023".

من المقرر أن يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل، حيث يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، كما يضم عددًا كبيرًا من نجوم المنطقة العربية في كل المجالات، بالإضافة إلى 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي مثل "عرض الأزياء العالمية".

ويتضمن سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين، ويشهد المهرجان بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إقامة بطولة ترياثلون، سباق ثلاثي بطولة بادل عالمية وعروض للطائرات وبطولة للتجديف، وسباق للسيارات.

لماذا تم اختيار العلمين لهذا المهرجان؟

تم اختيار العلمين ليكون موقعًا لمهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، لعدة أسباب استراتيجية وجغرافية تجعلها المكان المثالي لاستضافة هذا الحدث الضخم.

الموقع الجغرافي المتميز: 

تقع العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة الإسكندرية، هذا الموقع الاستراتيجي يجعله وجهة مركزية وسهلة الوصول للزوار من جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط.

البنية التحتية المتطورة: 

تم تطوير العلمين كمدينة جديدة بالكامل، مع توفير البنية التحتية الحديثة والتجهيزات اللازمة لاستقبال الحدث الضخم، تتضمن هذه المدينة الجديدة مرافق فندقية عالمية المستوى، ومنتجعات، ومراكز تسوق، ومسارح، وملاعب رياضية، مما يوفر بيئة مثالية لتنظيم فعاليات المهرجان.

القدرة على استيعاب الجماهير الكبيرة: 

يتسع العلمين لاستيعاب عدد كبير من الزوار، حيث يمكنه استضافة حشود ضخمة من المشاركين والحضور. هذا يسمح بتنظيم فعاليات وعروض ضخمة ومتنوعة، ويجعل المهرجان مكانًا مميزًا للترفيه والتجربة الفريدة للجماهير.

الجو المناسب والمناظر الطبيعية الخلابة: 

تتميز العلمين بمناخها المعتدل طوال العام وشواطئها الرملية الجميلة، يوفر هذا المزيج المثالي بيئة منعشة ومريحة للزوار والمشاركين في المهرجان، ويساهم في جعل الفعاليات أكثر متعة وإثارة.

ترويج السياحة والتنمية الاقتصادية: 

من خلال استضافة مثل هذا الحدث الضخم، يساهم مهرجان العلمين الجديدة في ترويج السياحة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث يستقطب المهرجان الزوار من الداخل والخارج، مما يساهم في زيادة الإقبال على المنطقة وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل.

باختيار العلمين ليكون موقعًا لمهرجان العلمين الجديدة، تم تجهيز بيئة ملائمة ومميزة لتقديم تجربة ترفيهية استثنائية للجماهير، حيث تجمع هذه العوامل الاستراتيجية والجغرافية بين الوصول السهل والبنية التحتية المتطورة والموقع الساحلي الجميل، مما يجعل العلمين خيارًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير وجذب الأنظار إلى مصر والشرق الأوسط.

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