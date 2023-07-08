لطلاب الثانوية العامة 2023.. النموذج الاسترشادي لمادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن النموذج الاسترشادي لمادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية قبل امتحان الثانوية العامة غدا، حيث يخوض طلاب العلمي مادة الجيولوجيا بينما يخوض طلاب الأدبي علم النفس والاجتماع.

وإيمانا من "الدستور" بمصلحة أبنائها الطلاب تنشر النموذج الاسترشادي الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم لمادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٣.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).