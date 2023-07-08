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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن التمثيلية" تطالب صناع "ليه لأ" بحذف مشهد أكاديمية الفنون

اشرف زكي
اشرف زكي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا تهيب خلال صناع مسلسل “ليه لأ” بحذف مشهد الإساءة لـ"فنون مسرحية"، ووصف أن التمثيل الجيد بأكاديمية الفنون فقط.

 

وجاء المشهد الذي عُرض ضمن أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل، حول إحدى الزيارات العائلية وفيه تتحدث فنانتين من الوجوه الجديدة بالعمل، والذين يجسدا شخصيتي ياسمين ومنة، لتسأل الأولى: حضرتك بتّدرسي فين؟، لترد منة: “أنا بدّرس في آداب مسرح”، لترد ياسمين قائلة: “بجد”، لتجيبها منة: “إوعي تقولي عاوزه تمثلي”، لتخبرها ياسمين بأن صديقتها "ندى" تحب الغناء والتمثيل، وتتمنى تعلم التمثيل، لترد عليها منة قائلة: “هو إحنا مش بنعلم تمثيل أوي يعني..أكاديمية الفنون هي بتاعت التمثيل إللي بجد بس عندنا فرقة مسرح ممكن تجرب معاهم”.

وانتقد الفنان الشاب محمد علي رزق المشهد وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: “تصحيح للأساتذة اللي كتبوا المسلسل لا يا فندم قسم آداب مسرح بيعلم تمثيل بجد، وفيه نجوم خريجي قسم آداب مسرح زي فتحي عبد الوهاب وسامح حسين وأحمد فتحي وياسر الطوبجي وغيرهم كتير أوووي وفيه دكاترة محترمة بتعلم التمثيل إللي بجد، وأنا بتشرف إني خريج كلية الآداب قسم علوم المسرح”.

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