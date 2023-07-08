وكيل صحة مطروح يتابع أعمال حملة "100 يوم صحة" فى واحة سيوة

تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، عمل الفِرَق الطبية بالوحدات الصحية التابعة لإدارة سيوة الصحية، وخلالها تأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية "100 مليون صحة".

وأوضح وكيل صحة مطروح أن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" بالإدارة الصحية لسيوة بلغت ٦٥٥ خدمة، حيث قدَّمت الفِرَق الطبية التابعة لإدارة سيوة الصحية المشاركة بحملة "100 يوم صحة" ٨٤ خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة، وبلغ إجمالي السيدات المنتفعات ٦٦ سيدة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ١٨ زيارة، وتم تطعيم ٤٠ طفلاً، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد ٣٥٠ مواطنًا، وتقديم ١٨١ خدمة لمبادرات الصحة العامة.

وأضاف أنه تم تقديم ٤ خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدَّمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد ٣ أطفال، فيما قدَّمت ١٢٩ خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أنه تم المرور على 32 منشأة غذائية وسحب 12 عينة، وتم إعدام 120 كجم من الأغذية و35 لترًا من المشروبات، والمرور على 8 محطات مياه وسحب 29 عينة من شبكات المياه العادية، والمرور على مصنعين للمياه المعدنية. وأوضح أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 350 مواطنًا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة والأسواق والفنادق، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة. كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ووجه إلى مدير الإدارة الصحية بسيوة بضرورة التنسيق مع المنشآت الحكومية والفنادق وتوفير فرق متنقلة لتقديم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" للعاملين والزائرين إلى تلك المنشآت، وكذلك الأماكن التي يتجمع فيها الناس والأسواق، والتشديد على فرق التثقيف الصحي لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المستفيدين. كما ناشد المواطنين في واحة سيوة بالتوجه إلى مقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة من خدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من كبار السن وغير القادرين على الحركة، عبر الخط الساخن "15335".