رفع كفاءة النافورة الراقصة والمساحات الخضراء بمنطقة الشراع بمرسى مطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، جهود الإدارات الخدمية على مدار اليوم دون توقف على الشواطئ والكورنيش في الموسم الصيفي من خلال سرعة نقل القمامة والمخلفات أول بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

كما تابع عبد المجيد ميدانياً أعمال رفع كفاءة النافورة الراقصة والمساحات الخضراء بمنطقة الشراع كأحد أهم الميادين على كورنيش المدينة، حيث سيتم زراعة نباتات الزينة من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة .

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تكثيف الحملات المكبرة ليلاً لرفع إشغالات الطريق المخالفة بالكورنيش والشوارع الرئيسية والميادين العامة ومحيط سوق مطروح التجاري والأسواق بشكل عام لتحقيق سيولة مرورية، حيث تم مصادرة الاشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة من خلال الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق .

ووجه رئيس المدينة إلى قسم التطهير والتعقيم بزيادة معدلات التعقيم للمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين، وكذلك متابعة أعمال التجميل لأشجار ونخيل الزينة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية ، وكذلك تقليم النخيل للحفاظ عليه بشوارع الجلاء وعلم الروم على طول كورنيش المدينة والجزيرة الوسطى بالطريق الدولي بمدخل المدينة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع إشغالات الطريق المخالفة ومواصلة أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة والكورنيش والشواطئ طوال موسم الصيف .