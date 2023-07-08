انتهاء تصحيح الكيمياء والجغرافيا: نسبة النجاح مرتفعة ومتقاربة من العام الماضي

تستكمل كنترولات التصحيح الإلكتروني واليدوي، أعمال تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من تقدير درجات امتحاني الكيمياء والجغرافيا، أمس السبت.

وأكد المصدر، أن نسبة النجاح في الكيمياء جاءت مرتفعة، ومتقاربة من العام الماضي، رغم الشكاوي التي تلقتها الوزارة من صعوبة أسئلة الامتحان.

وأضاف المصدر، أن الكنترولات تقوم حاليا بتصحيح الفيزياء والتاريخ، ولن يتم الانتهاء منهم حتى الآن.

جدير بالذكر، تم التصحيح يتم الكتروني لأسئلة البابل شيت، ويدوي للأسئلة المقالية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول)، غدا، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).