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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يزف بشرى لمن لم يحالفه الحظ بالحج هذا العام

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامية رمضان عبدالمعز، إن شهر ذي الحجة مليء بالنفحات الإيمانية، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج هذا العام وصل إلى ما يقرب من 2 مليون حاج.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الله يغفر لكل حاج وذلك بدليل قول النبي عليه السلام: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، مؤكدا أن هذا للحاج وغير الحاج كذلك وهذا هو الخير.

رحمات الله وسعت كل شيء

وتابع، أن رحمات الله وسعت كل شيء، مشيرًا أن عدد من المسلمين فقط هم من حجوا لبيت الله الحرام ولكن الآخرين غفر لهم أيضًا بدليل قول النبي عليه السلام: "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له"، فكل الحجاج دعوا لكل المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية.

رمضان عبدالمعز الحاج بيت الله الحرام المسلمين النفحات الإيمانية

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