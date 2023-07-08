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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يسعى محمد الشناوى حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي الأهلى لإقناع مسئولي النادي بالموافقة على إعارته لمدة موسم، بعد تلقيه أكثر من اتصال هاتفي من مسئولى النصر السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري. 

وكشف مصدر مسئول عن أن الشناوي عقد جلسة مع كولر، من أجل إقناعه بالموافقة على رحيله لمدة موسم، بعد تمسكه ببقائه عقب ترك الكرة في ملعب المدير الفني لحسم قراره.

وأضاف لـ الدستور، أن الحارس الدولي أكد للمدير الفني أن العرض الذي وصل إليه لا يمكن رفضه، وهو فرصة لخوض تجربة تجديد دوافع بعد تحقيق كل الألقاب مع الأهلي، إضافة إلى أن حمزة علاء الحارس الثالث فى الفريق نجح فى قيادة المنتخب الأوليمبى للتأهل إلى أوليمبياد باريس، فضلًا عن حصوله على أفضل حارس فى الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية.

وأوضح أن نادى الأهلى لم يتلق عروضًا رسمية لبيع محمد الشناوى، حيث لا تزال كل العروض شفهية فقط، انتظارًا لموقف النادى من فكرة بيع اللاعب.

من جانبه عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، جلسة خاصة عقب تناول وجبة الإفطار مع خماسي الفريق الأول قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ21 من عمرمسابقة الدوري على استاد الجيش ببرج العرب.

وكشف مصدر مسئول عن أن عبدالحفيظ بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقد جلسة مع محمد الشناوي ومحمود كهربا وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليوديانج المهددين بالإيقاف قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل حالة الحصول علي إنذار في لقاء الاتحاد السكندري اليوم.

الاتحاد السكندرى السويسري مارسيل كولر الميركاتو الصيفي النصر السعودي حارس مرمى سيد عبدالحفيظ محمد الشناوي

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