ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

أيام قليلة وينطلق مهرجان العلمين الجديدة، إذ أشاد العديد من رواد السوشيال ميديا عن أهمية هذا المهرجان في مصر، بينما يبحث البعض عن المهرجان وأبرز المعلومات عنه، في هذا السياق ترصد «الدستور» خلال السطور المقبلة أبرز المعلومات عن المهرجان كالتالي:

  • تقام فعالياته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة.
  • أول كرنفال واحتفال فني في مصر والشرق الأوسط .
  • يجمع بين الأحداث والحفلات الفنية لكبار مطربي الوطن العربي.
  • تقام به عدد من المسابقات والتحديات الترفيهية.
  • تنظم خلاله مسابقات وبطولات عالمية للرياضات المختلفة.
  • يضم 12 نشاطا فنيا وترفيهيا وغنائيا.
  • يقام به عرض أزياء عالمي يضم تصميمات لأفضل ١٠مصممين في الوطن العربي.
  • يضم بطولة لكرة القدم الشاطئية والتي تضم ٤٠ نجما من نجومها.
  • تقام خلال الفعاليات بطولة ترياثلون سباق ثلاثى وبطولة بادل عالمية وبطولة للتجديف.
  • عروض للطائرات rc وسباق سيارات وتحدي جيت سكي.
  • يتم تنظيم موكب الفراعنة للسيارات خلال الفعاليات والذي يجوب من خلاله 100 سيارة فارهة شوارع مصر من سفاجا وحتى مدينة العلمين الجديدة.
  • يمكن للجمهور حضور العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار المطربين المصريين والعرب مثل تامر حسني ونانسي عجرم وإليسا وراغب علامة والموسيقار عمر خيرت.
  • يحيي الفنان تامر حسني حفل الافتتاح يوم 21 يوليو.

جدير بالذكر أنه قد تصدر هاشتاج «مهرجان العلمين الجديدة» قائمة ترندات تويتر في مصر بآلاف التغريدات، ويعد المهرجان أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، فيضم العديد من الفعاليات الترفيهية، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم. ويجري عقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.
 

الحفلات الفنية الخار الترفيهية التحديات السوشيال ميديا العلمين الجديدة العلمين الجديد الشرق الأوسط الموسيقار عمر خيرت المصريين والعرب

الأكثر قراءة

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

مرتضى منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات واحصد البطولات"

تامر حسني لـ"سينرجى": بشكركم على تقديركم الغالى لمجهودى

إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية