قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان العلمين الجديدة

أيام قليلة وينطلق مهرجان العلمين الجديدة، إذ أشاد العديد من رواد السوشيال ميديا عن أهمية هذا المهرجان في مصر، بينما يبحث البعض عن المهرجان وأبرز المعلومات عنه، في هذا السياق ترصد «الدستور» خلال السطور المقبلة أبرز المعلومات عن المهرجان كالتالي:

تقام فعالياته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة.

أول كرنفال واحتفال فني في مصر والشرق الأوسط .

يجمع بين الأحداث والحفلات الفنية لكبار مطربي الوطن العربي.

تقام به عدد من المسابقات والتحديات الترفيهية.

تنظم خلاله مسابقات وبطولات عالمية للرياضات المختلفة.

يضم 12 نشاطا فنيا وترفيهيا وغنائيا.

يقام به عرض أزياء عالمي يضم تصميمات لأفضل ١٠مصممين في الوطن العربي.

يضم بطولة لكرة القدم الشاطئية والتي تضم ٤٠ نجما من نجومها.

تقام خلال الفعاليات بطولة ترياثلون سباق ثلاثى وبطولة بادل عالمية وبطولة للتجديف.

عروض للطائرات rc وسباق سيارات وتحدي جيت سكي.

يتم تنظيم موكب الفراعنة للسيارات خلال الفعاليات والذي يجوب من خلاله 100 سيارة فارهة شوارع مصر من سفاجا وحتى مدينة العلمين الجديدة.

يمكن للجمهور حضور العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار المطربين المصريين والعرب مثل تامر حسني ونانسي عجرم وإليسا وراغب علامة والموسيقار عمر خيرت.

يحيي الفنان تامر حسني حفل الافتتاح يوم 21 يوليو.

جدير بالذكر أنه قد تصدر هاشتاج «مهرجان العلمين الجديدة» قائمة ترندات تويتر في مصر بآلاف التغريدات، ويعد المهرجان أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، فيضم العديد من الفعاليات الترفيهية، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم. ويجري عقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

