محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبوسليمان

استجابة لمطالب المواطنين

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، استجابة سريعة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات.

وأوضح الشريف أن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة فهو محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي حتى طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محور مروري هام جدا، يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، لافتا إلى أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه خلال المرحلة القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن مدة التنفيذ استغرقت 3 أشهر، حيث تم إطلاق إشارة البدء فيه نهاية مارس 2023م ويبلغ طوله 2 كيلو متر، اتجاهين مرور كل اتجاه عرضه 10 أمتار بإجمالي عرض 20 مترا في الاتجاهين.

شهد الافتتاح المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة.

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من رصف 14 شارعا بنطاق حي غرب ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، حيث تم تخصيص نحو 7ملايين و400 ألف جنية لرصف شوارع حي غرب، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

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