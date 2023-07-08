تحقيق نمو في جميع القطاعات بجامعة طنطا بنسبة 207,7% خلال ثلاث سنوات

صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بأنه قد تم تنفيذ 85% من مشروع الجامعة الرقمية من خلال تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإدارية والمالية والمعرفية في ديسمبر 2022 تحت اسم "قياس مؤشرات الأداء المؤسسي" وتحديد 293 مؤشر لقياس آداء كافة قطاعات وإدارات ومستشفيات الجامعة، موضحًا أنه تم تحقيق نمو في كافة قطاعات الجامعة بنحو 207,7% خلال السنوات الثلاث السابقة طبقا لمنصة قياس أداء الجامعة المستحدثة لقياس تطور الأداء الجامعي لكل مؤشر بمعايير موضوعية ورقمية وغير خاضع للتدخل البشري فضلا عن الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التدريب وإجراء الاختبارات على التحول الرقمي بإجمالي 12823 متدربًا بتاريخ 9 مارس 2023 وأكثر من 4146 منذ يناير 2023 حتى مايو 2023.

أضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ خطوات واسعة فى تنفيذ آليات تحقيق الحوكمة الادارية من خلال تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف ومنظومات اختيار المتميزين وتقييمهم بكل شفافية وعدالة ونزاهة وإدراج المنظومة المستحدثة مما ترتب عليه إدراج تجربة الجامعة في الحوكمة المؤسسية ضمن أفضل عشرة ابتكارات مؤسسية تمت خلال عام 2022 بجائزة مصر للتميز الحكومي التي أعلن عنها في مارس الماضي فضلًا عن زيادة الأداء الوظيفي بنسبة 77,1% والرضا الوظيفي بنسبة 85% خلال 28 شهر وتحقيق نسب إنجاز وتطوير تجاوزت 207,7% خلال ثلاث سنوات طبقًا لمعايير الأداء لكافة قطاعات الجامعة.