قصر ثقافة طنطا يشارك في فعاليات المهرجان القومي للمسرح بـ "السراج"

أعلنت الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عن اختيار العرض المسرحي "السراج"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، وذلك للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16، والمزمع إقامته خلال الفترة من يوم 27 يوليو الجاري، حتى يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن العرض المسرحي "السراج" تم عرضه على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا على مدار 6 ليال متتالية، خلال شهر يونيو الماضي، ودارت أحداثه في إطار من الفانتازيا المغلفة بالكوميديا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

"السراج" ديكور رانيا حداد، تأليف موسيقي وألحان محمد السعيد، ومن أشعار عبد الله المداح، ستايلست حسام عبد الحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى، تأليف وإخراج محمد السباعي، فيما يقوم بتقديم الأدوار على خشبة المسرح، الفنانون: مصطفى طارق، ندى عادل، عبد الله عبد الفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي.