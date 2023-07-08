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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء في بداية المرحلة الثالثة للموجة الـ21 بالمنيا

إزالة تعديات مع بدء
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا

بدأت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، اليوم، تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإيقاف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء سواء على الأراضي الزراعية أو مخالفة للقانون ١١٩ أو أملاك الدولة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، شمال المحافظة، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة في إزالة التعديات وقامت برصد وإزالة 6 حالات تعدٍ.

وأوقف شريف سمير، ويسري محمد، نائبا رئيس المركز، وأيمن يوسف، رئيس حي شرق، وإبراهيم محمد، رئيس حي غرب، وفني التنظيم وإدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف حالة بناء مخالف سقف دور ثاني علوي بطريق البحر، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان الوحدة المحلية ببنى مزار.

كما تم إزالة حالتيِّ تعدٍ على أرضٍ زراعية الأولى على مساحة 22 سهمًا بحوض العمدة والثانية على مساحة 18 سهمًا بحوض الخزام وتم تسليم الموقع إلى مسؤول الجمعية الزراعية لمتابعة عدم التعدي وقامت إدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة غرب محطة الكهرباء بطريق صندفا على مساحة 6 قراريط.

وأضاف رئيس مركز بني مزار أن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والإزالات وحماية الأراضي تمكن من إزالة حالة تعدٍ بالبناء إعادة مخالفة بعزبة الريدى خارج الحيز ارض تعاون زراعي على مساحة 12 سهمًا، إلى جانب ردم حفر أساسات خارج الحيز العمراني على أرض تعاون زراعى بعزبة الريدي على مساحة 12 سهمًا وتمت الإزالة بالحفار لصعوبة دخول لودر الوحدة موقع المخالفة، وتم إزالة الحالتين مرتين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة نفذت إزالة في المهد لعدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣ قراريط منهم ٤ حالات بمساحة ٢ قيراط و١٢ سهمًا بقرية بني حرام وحالة واحدة بمساحة ١٢سهمًا بقرية نزلة البدرمان، وذلك بحضور رؤساء القرى ومسئولى التعديات والمتغيرات المكانية ومندوبي جهات الولاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
إزالة تعديات مع بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالمنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء بدء المرحلة الثالثة الموجة 21 لإزالة التعديات مركزي بني مزار وديرمواس عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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