أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في مصر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المستندات المطلوبة للتقديم بمرحلة الدراسات العليا، وذلك عبر منصة أدرس في مصر وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين 2023

1- صورة الشهادة الدراسية

2- صورة جواز السفر ساري

3- صورة من كشف العلامات

4- صورة معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات او صورة من تقرير طلب المعادلة الكترونيا من موقع المجلس الأعلى للجامعات

https://equ.scu.eg

5- صورة شهادة الماجستير او الدبلوم، وذلك للتقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .

6- صورة إيصال السداد وذلك في حالة الإيداع البنكي.

مع العلم أن التقديم عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق هو خدمة مجانية، وذلك من بدء تقدم الطالب وحتى إخطاره بالقبول المبدئى عبر حسابه بالموقع الرسمي ، كما يقتصر قبول طلاب مرشحي دولة ماليزيا على الجامعات الست التالية (القاهرة/ عين شمس/ الاسكندرية/ طنطا/المنصورة/ الزقازيق) وذلك وفقا للمتفق عليه في هذا الشأن.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وذلك بعد أربعة أيام من الإعلان عن التقديم عبر منصة "ادرس في مصر".

وأشار الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أنه تم إرسال رسائل إلكترونية للطلاب الذين تم تنسيقهم بالكليات التي تم ترشيحهم عليها وفقًا لأولوية التقديم، والكوتة المُخصصة لكل دولة، وبلغ عددهم 301 طالب يمثلون أكثر من 20 جنسية، مشيرًا إلى أن إعلان النتيجة جاء في زمن قياسي بعد فتح باب التقديم يوم الجمعة الماضية، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده منصة "ادرس في مصر" والتنسيق الإلكتروني، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين لجذب أكبر عدد من الطلاب مع تيسير كافة إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

ولفت الدكتور شريف إلى البدء في العمل على تنسيق الدفعات التالية من الطلاب الوافدين المُتقدمين، وإعلان نتائج التنسيق تباعًا، في ظل وجود غرف عمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الذين تم ترشيحهم بدفع المصروفات الدراسية والتوجه إلى كلياتهم لاستكمال كافة الإجراءات الأخرى.

وأكد رئيس شئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، أنه تم فتح باب التقديم الإلكتروني لتنسيق الطلاب الوافدين يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023 حتى 15 سبتمبر 2023، عن طريق توفير رابط إلكتروني للتقديم https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91

على منصة " ادرس في مصر"؛ للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

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