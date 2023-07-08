كليات للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023.. تفاصيل

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند “جوجل" خلال الساعات القليلة من اليوم لمعرفة الكليات المتاحة لشهادة الدبلومات الفنية لعام 2023.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية بمحافظات مصر لمعرفة الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023 والتخصصات المناسبة لكل كلية.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات وطلاب الدبلومات الفنية لمعرفة الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023، يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للتقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني مع تسجيل بيانات الطالب الخاصه به.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023

يمكنك الأن معرفة الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023 من خلال السطور التالية للتقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية التقديم في تلك الكليات التالية على نظام الـ 3 سنوات 2023:" كليات الجامعية كليات الآثار جامعات القاهرة - الفيوم - أسوان - سوهاج - قنا - الأقصر- دمياط - الزقازيق - مطروح تخصصات ترميم آثار - ترميم دقيق- ترميم معماري - وكلية التربية جامعة حلوان من جميع التخصصات".

ويمكنكم التقديم في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعات حلوان والمنوفية والعريش، وتخصصات ملابس جاهزة - نسيج - جلود وبدائلها، وكذلك كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف من جميع التخصصات، بالإضافة إلى برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية".

ويمكن أيضاً التقديم بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة (الأميرية – الفيوم – السلام) والمجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم، وكذلك القبول بالكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية الصناعية المتوسطة الحكومية) التابعة لوزارة التعليم العالي (مدة الدراسة بها سنتان)، بجانب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة والمعاهد العليا الخاصة والمعاهد الفنية والمعاهد الفنية الصحية.

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