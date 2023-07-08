ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مصر وجهة استثمارية موثوقة".. أبرز ما جاء بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

مؤتمر الأمم المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقرير حول تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي أكد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أكد: 

-مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

-مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا عام 2022.

-استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليار دولار في 2020.

-استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.4 مليار دولار في 2022.

-161 مشروعًا أخضرا في 2022.

مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا يسلط الضوء على تقرير الأونكتاد، الذي أكد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022.

واستعرض التقرير، تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حتى عام 2022 الذي بلغت فيه الاستثمارات 11.4 مليار دولار، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.

واحتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020.

مصر وجهة استثمارية موثوقة وجهه استثمارية موثوقة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد

مواد متعلقة

كاتب صحفي يعلق على ملف مبادرة 100 يوم صحة المنشور بجريدة الدستور (فيديو)

بعد نجاح "بيت الروبى".. كريم عبدالعزيز فى أول لقاء جماهيرى بـ"sold out"

خبير: الحملات الإعلانية والدعاية لتنشيط السياحة تعطى صورة إيجابية عن مصر

خبير أثري: مصر تسحر كل زوّارها (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد معلومات حول مبادرة "100 مليون شجرة" (فيديو)

"إكسترا نيوز": "آثار الجورى" معرض لتعليم السيدات الزراعة بالمجان فى بنها (فيديو)

أستاذ دراسات إسلامية يكشف سبب بناء سور مجرى العيون (فيديو)

غرفة صناعة التكنولوجيا تكشف الفرق بين "ثريدز" و"إنستجرام" و"تويتر" (فيديو)

الأكثر قراءة

المقابل المادى يُهدد صفقة انتقال إمام عاشور للأهلى

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2023

محمد الباز يطلق مبادرة "لم الشمل" للصلح بين على الحجار ومدحت صالح

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية