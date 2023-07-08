"مصر وجهة استثمارية موثوقة".. أبرز ما جاء بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقرير حول تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي أكد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أكد:

-مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

-مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا عام 2022.

-استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليار دولار في 2020.

-استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.4 مليار دولار في 2022.

-161 مشروعًا أخضرا في 2022.

مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا يسلط الضوء على تقرير الأونكتاد، الذي أكد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022.

واستعرض التقرير، تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حتى عام 2022 الذي بلغت فيه الاستثمارات 11.4 مليار دولار، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.

واحتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020.