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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمدرس تعدى على طفلة بزعم تسهيل الامتحانات فى البحيرة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، المتهم "ج.أ.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالخطف بالتحايل والإكراه.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 5856 لسنة 2023 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كوم حمادة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، بدائرة مركز القسم. 

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، عن أنه حال انتظام المجني عليها "ر.ا.ش" طالبة بالمدرسة الملحقة بها استدرجها المتهم "ج.ا.م"، مدرس ، إلى مسكنه بزعم معاونتها في نقل بعض الكتب الخاصة بها، وتسهيل حصولها على الأسئلة المرتقبة بامتحانات الفصل الدراسي، وطالت يده أماكن من جسدها، متوعدًا إياها بالتشهير بسمعتها بين أقرانها حال الإفصاح لأي من ذويها بالأمر، وعند عودة المجني عليها إلى منزلها أبلغت والدتها بالواقعة والتي قررت تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق، وتبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة، مستغلا حداثة سن المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها على المتهم.

اتهامه الأجهزة الأمني التحايل والإكراه التحقيقات الدعوي المدنية

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