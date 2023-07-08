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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الزراعية

وزيرا الزراعة بمصر
وزيرا الزراعة بمصر ولبنان

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، ذلك  لبحث معه سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعى بين البلدين الشقيقين
الوزيران بحثا كذلك آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان .
وكذلك تم استعراض  تحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي وأيضا مكافحة العفن البني في محصول البطاطس. 
ومن ناحيته أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر والبناء مع وزارة الزراعة المصرية كما توجه بالشكر نيابة عن حكومة بلاده إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان. 
حضر اللقاء  د ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ،وبعض قيادات وزارة الزراعة في مصر ولبنان.

الاستزراع السمكي الإنتاج الحيواني الأنشطة الزراعية البطاطس البلدين الشقيقين التعاون بين البلدين الدكتور سعد موسى الذكاء الاصطناعي

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