13 مليون عداد مسبوق الدفع و250 ألف "سمارت" لربط الاستهلاك بشبكة "كهرباء ذكية"

وصل عدد العدادات الكودية التي قامت بتركيبها شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية خلال السنوات الأربعة الأخيرة نحو قرابة الـ 13 مليون عداد كودي حتي عام 2022، وتستكمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطتها في تحويل كافة العدادات القديمة والديجيتال إلي عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الشرعيين، وكذلك المشتركين غير الشرعيين بنظام الممارسة يتم تركيب عداد كودي لهم لرصد قيمة الاستهلاك الشهري.

وكشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن سيناريو استكمال خطة تحويل العدادات القديمة إلي عداد مسبوقة الدفع( عداد بكارت)، إذ أن هذه الخطة بدأت منذ العام 2017 بشكل تجريبي، ثم حدث توسع في استخدامات العدادات مسبوقة الدفع على مستوي النطاق الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن خلال الفترة الأخيرة، شهدت منظومة تركيب العدادات مسبوقة الدفع شئ من التراجع في التوسع والانتشار بسبب، دخول المصنعيين المحليين في صناعة العدادات مسبوق الدفع، حتي أصبح لدينا قرابة الـ 4 شركات من الموردين للشركة القابضة أولشركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وفقًا، لنظام المناقصة المتبع.

ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بلغ عدد ما تم تركيبه من العدادات في العام 2019 نحو 2 مليون عداد مسبوق، وفي العام 2020 تم تركيب نحو 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع، وفي العام 2021 تم تركيب نحو 2.1 مليون عداد مسبوق الدفع، بينما في العام 2022 وهو العام الذي شهد في تراجع إلي حد ما كان عدد ماتم تركيبه نحو 600 ألف عداد فقط.

وأكد المصدر على أن هناك فرق بين العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، إذ أن العداد مسبوق الدفع: هو العداد الذي يشحن بالكارت، ويتم تركيبه في جميع الوحدات السكنية والتجارية والمصانع، بينما العداد الذكي: هو أكثر حداثة من العداد مسبوق الدفع، ويتيح شحنه من خلال الموبايل، أو أى كارت ATM، وهذا العداد مبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أى ضرر بسبب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائى بشكل مفاجئ، ولكن لم يتم تركيبه إلا في منطقة محدودة للغاية 6 أكتوبر، ضمن مشروع الـ 250 ألف عداد ذكي المرحلة التجريبية الأولي للربط على شبكة الكهرباء الذكية في مصر.