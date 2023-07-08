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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي تعلن منح الإمارات لطلاب الثانوية 2023

منح دراسية
منح دراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن منح الإمارات لطلاب الثانوية العامة 2023، وهى منحة ممولة بالكامل وتشمل مرتب شهري والرسوم الدراسية وتذاكر السفر وخطاب المساعدة في فيزا الإمارات، وتكون المنح كالتالي:

منح الإمارات لطلاب الثانوية 2023

1- منحة الجامعة القاسمية في الإمارات, تقوم الجامعة القاسمية بتقديمها تمويل ومرتب شهري يصل إلي 600 دولار بالشهر، وبشكل مفصل تشمل ما يلي:

مرتب شهري 600 دولار.

تذاكر السفر ذهاب وإياب.

رسوم التأشيرة.

التأمين الصحي.

سكن مكيف.

التنقل الداخلي.

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://grabscholarship.com/uae-scholarships-for-high-school/#google_vignette

2- منحة جامعة الإمارات العربية المتحدة 

مميزات المنحة:

للحصول على المنحة الدراسية كاملة، من المتوقع أن يحصل الطلاب على أوراق اعتماد أكاديمية عالية وأن يحافظوا على نجاحهم الأكاديمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تقدم المنحة الدراسية الكاملة مساعدة مالية في شكل إعفاء من الرسوم الدراسية بنسبة 100٪ للطلاب المؤهلين

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://uaeu.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Create

3- منح الجامعة الأمريكية في الشارقة الإماراتية

علي عكس نظيراتها، تتميز الجامعة الأمريكية بتقديمها تمويل كما يلي:

الرسوم الدراسية كاملة.

الإقامة المجانية في حرم الجامعة بالإمارات.

رسوم المعامل والكتب

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://aus.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Create?returnUrl=%2FApply

4- منح جامعة الجميع الذكية في الإمارات 

من أجدد المنح في الإمارات للدراسة عن بعد حيث تتميز منحة جامعة الجميع الذكية بتقديمها تمويل  كما يلي:

الرسوم الدراسية كاملة.

شهادة معتمدة وعالمية.

فرصة جيدة للعمل بعد التخرج.

الدراسة تقدم مجانا

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://sis.esu.ac.ae/public-forms/create?public_hash=9a3d47b7f1be1cadd27f050ad8a3954f67fd718b&utm_source=website&utm_medium=article&utm_campaign=spring&utm_id=777

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