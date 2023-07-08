صادرات الموالح المصرية تصل إلى مليون و900 ألف طن.."الزراعة" تكشف التفاصيل

علّق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على وصول صادرات الموالح المصرية لأول مرة إلى مليون و900 ألف طن، خلال النصف الأول من عام 2023.

واستعرض القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، الجهود المبذولة للوصول لتلك النتيجة، مؤكدًا الجهود الكبيرة المبذولة مثل مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية ومشروعات أخرى لها علاقة بزيادة الكفاءة الإنتاجية والتوسع في الأراضي الجديدة واستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المياه.

وأضاف: "كان هناك مشروعات تم تنفيذها بهدف خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم جودة الإنتاج بشكل كبير، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود منتج عالي الجودة يقدم للمواطن المصري محليا أو يتم تصديره للخارج، ومع خروج مثل هذه المنتجات عالية الجودة نجد ثقة دولية كبيرة تقع على المنتج الزراعي المصري، وهو ما يسهل لنا فتح أسواق جديدة"، لافتًا إلى أنه فتح أكثر من 80 سوقا جديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تلك النتيجة جاءت من جهود الحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة، والمجلس التصديري، بالتعاون مع السفارات المصرية، والتمثيل التجاري المصري بالخارج، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لفتح أسواق جديدة.