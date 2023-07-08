"صحة أسيوط" تتابع الفرق الطبية بمبادرة 100 يوم صحة

ترأس الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لمتابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، حيث تم تفقد الفرق الثابتة والمتحركة بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة شرق وغرب أسيوط.

يأتي ذلك استمرارًا للجولات اليومية التي تقودها مديرية الصحة بأسيوط، بقيادة الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة متابعة تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة وتوصيل كل الخدمات الصحية لجموع المواطنين بنجوع وقري المحافظة.

وأكد دكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، تفقد عمل الفرق الطبية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم، وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيًا للمواطنين، متابعًا مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

ووجه وكيل مديرية الصحة بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم وتقديم كل الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة اسيوط.

وأضاف موسى أن مديرية الصحة بأسيوط بكل إداراتها تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

من جهتها، تابعت دكتورة نهى عبدالله، مسئول المبادرات الرئاسية بأسيوط، حالات الإحالة وقامت بشرح وافٍ للمبادرة وأهدافها، وأكدت أيضًا على أهمية تقديم خدمة صحية مجانية عالية الجودة للمواطنين، وهو الحق الذي كفلته الدولة لكل مواطن.

فيما أشار المعتصم بالله السيوطي، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصًا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة