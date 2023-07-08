رفع 650 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بأسيوط

نفذت الوحدات المحلية بمراكز: ساحل سليم، الغنايم، صدفا، البداري، أبوتيج، ديروط، والقوصية، بمحافظة أسيوط، حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات من أماكن وصناديق التجميع بجميع المناطق بالشوارع والميادين وخاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكنية، فضلًا عن تمشيط وشفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارات الكنس الآلي؛ وذلك حفاظًا على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض.

وتم رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة ومشاركة عمال النظافة، وبإشراف ومتابعة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، محمود نجّار رئيس مركز ومدينة ديروط، اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألو جهدًا في الحفاظ على البيئة نظيفة بكل الطرق الممكنة، والتي من بينها شن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين في المراكز والأحياء وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها والنهوض بقطاع النظافة وفقًا للإمكانات المتاحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد استمرار حملات النظافة والتطوير والتجميل بقرى ومراكز المحافظة، والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن.

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل