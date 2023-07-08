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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": "آثار الجورى" معرض لتعليم السيدات الزراعة بالمجان فى بنها (فيديو)

آثار الجوري
"آثار الجوري"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول "آثار الجوري" معرض لتعليم السيدات الزراعة بالمجان في بنها.

وقالت آثار دياب، صاحبة معرض زهور آثار الجوري في مدينة بنها: "مشروعي إني بعمل حاجة بحبها، لأن هذا المجال ليس تخصصي إطلاقًا، وأنا أعمل بتفتيش الآثار وليس الزراعة، لكن لأني بحب الزرع جدًا من زمان فكنت حابة إن كل الناس تحب الزرع معايا".

وتابعت: "إحنا بنزرع كل أنواع النباتات سواء نباتات زينة ونباتات ظل داخلي أو نباتات شمس، وبدأنا نعلم السيدات زراعة الطماطم والفلفل والملوخية والخضروات في المنزل، وحققنا نجاحًا كبيرًا بفضل الله".

المعرض مجاني

وقالت إحدى المتدربات: "استفادت من المعرض كيفية الحفاظ على الزرع في المنزل، والفرق بين نباتات الزينة والنباتات المثمرة، إضافة إلى أن المعرض مجاني".

تعليم السيدات الزراعة آثار الجوري بالمجان بنها معرض الزراعة السيدات

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