"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر محققًا إيرادات قياسية

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز تصدره لشباك التذاكر، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وأضاف فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز أمس الجمعة 4,157,666 جنيه، لتصل إجمالي إيراداته إلى 81 مليونًا و200 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة وتعد رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر خلال هذه الفترة القصيرة.

قصة فيلم بيت الروبي

الفيلم يتناول قصة شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

فيلم "بيت الروبى" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.