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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 اشخاص فى سقوط لعبة داخل ملاهى بمصيف جمصة بالدقهلية

ملاهي أطفال
ملاهي أطفال

أصيب 10 أشخاص بجروح مابين خطرة ومتوسطة وذلك إثر سقوط لعبة داخل ملاهي بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، أثناء تواجدهم بداخلها وجرى نقل المصابين لمستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي.
 

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة جمصة بسقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.


انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط لعبة "المنخل" وذلك خلال تشغيلها ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان سقطت وبداخلها عدد كلير من الأشخاص، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص بإصابات بالغة مابين حرجة ومتوسطة.
 

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وفرض كردون امني بمحيط اللعبة التي شهدت الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة كلا من: أحمد علي المرشدي عبد الغفار، ٢١  سنة، ومقيم بقرية الهلالي، مصاب بجرح تهتكي بالزراع الايمن، وعلي عز الدين سعد حسن، ٣١ سنه مقيم في بلقاس، جرح قطعي باليد اليسري، ومنة الله سعد إبراهيم، ٢٣سنة، مقيمة بمحافظة القاهرة، مصابة جرح قطعي أعلى الحاجب، وخلود أيمن حسب محمد، ١٥ سنة،  من بلقاس، جرح قطعي باصبع اليد اليمني، وأسامة عاطف حسب محمد،  ١٥سنة، ومقيم  ببلقاس، جرح قطعي باليد اليسري، وهناء عاطف حسب محمد، ١١سنة، ومقيمة في بلقاس، مصابة بجرح قطعي بأصابع اليد اليسري، وأحمد بكر إبراهيم، ٣٥ سنه، ومقيم ببلقاس، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن، وعمر عبد العزيز رشاد، ٣٢ سنة مقيم في  بلقاس، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن، ويوسف سعد محمد إبراهيم، ١٤ سنة، ومقيم بالمنصورة، جرح قطعي باليد اليسري، وهشام أسامة حسب محمد ١٥ سنة، ومقيم في بلقاس، جروح باليد اليسرى.  

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أشخاص جروح ملاهي الدقهلية جمصة

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