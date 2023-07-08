خبير: الذكاء الاصطناعى سيضع نهاية للفصول الدراسية التقليدية فى المدارس

أكد خبير بارز، في مجال التكنولوجيا، أن التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستضع نهاية للفصول الدراسية التقليدية في المدارس، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال البروفيسور ستيوارت راسل، عالم الكمبيوتر البريطاني في جامعة كاليفورنيا بيركلي، إن المدرسين الشخصيين على غرار شات جي بي تي، لديهم القدرة على إثراء التعليم بشكل كبير والوصول العالمي الواسع من خلال تقديم دروس مخصصة لكل منزل به هاتف ذكي، وقال إن التكنولوجيا يمكن أن تقدم بسهولة معظم المواد حتى نهاية المدرسة الثانوية.

قال "راسل" إن التعليم هو أكبر فائدة يمكننا البحث عنها في السنوات القليلة المقبلة، ويجب أن يكون من الممكن في غضون بضع سنوات، ربما بحلول نهاية هذا العقد، تقديم جودة عالية جدًا من التعليم لكل طفل في العالم، ومن المحتمل أن يكون هذا تحويليًا .

وحذر "راسل" من أن نشر التكنولوجيا القوية في قطاع التعليم ينطوي أيضًا على مخاطر، بما في ذلك إمكانية التلقين العقائدي.

واستشهد "راسل" بأدلة من الدراسات التي أجريت باستخدام معلمين بشريين على أن التدريس الفردي يمكن أن يكون أكثر فاعلية بمرتين إلى ثلاث مرات من دروس الفصول الدراسية التقليدية، مما يسمح للأطفال بالحصول على دعم مخصص وقيادة الفضول.

وقال بان أكسفورد وكامبريدج لا تستحدم الفصول الدراسية التقليدية، فهم يستخدمون مدرسين على الأرجح لأنه أكثر فاعلية، ومن غير المجدي فعلًا فعل ذلك لكل طفل في العالم، فلا يوجد عدد كاف من البالغين للتجول.

وتوقع أن المشاركة البشرية ستظل ضرورية ، لكنها يمكن أن تختلف اختلافًا جذريًا عن الدور التقليدي للمعلم ، وتسهيل الأنشطة الجماعية الأكثر تعقيدًا وتقديم التربية المدنية والأخلاقية.

لم نقم بالتجارب، لذا لا نعرف ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي سيكون كافيًا للطفل، وقال "راسل" هناك دافع ، هناك تعلم للتعاون، ليس فقط "هل يمكنني القيام بالمبالغ؟" "سيكون من الضروري ضمان الحفاظ على الجوانب الاجتماعية للطفولة وتحسينها".

وقال "راسل": "نأمل أن النظام، إذا تم تصميمه بشكل صحيح، لن يخبر الطفل كيف يصنع سلاحًا بيولوجيًا"، واقترح أن القلق الأكثر إلحاحًا هو إمكانية اختطاف البرامج من قبل الأنظمة الاستبدادية أو اللاعبين الآخرين.

وقال "أنا متأكد من أن الحكومة الصينية تأمل أن تكون التكنولوجيا أكثر فعالية في غرس الولاء للدولة"، مضيفًا "أفترض أننا نتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا أكثر فعالية من الكتاب أو المعلم".

وأوضح أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا منذ ظهور النماذج اللغوية الكبيرة، وأفكر في الذكاء العام الاصطناعي كمغناطيس عملاق في المستقبل، فكلما اقتربنا منها، كانت القوة أقوى، وإنه بالتأكيد يشعر بأنه أقرب مما كان عليه من قبل.