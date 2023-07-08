ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تتحفظ على 500 مليون دولار لرجال أعمال روس

واشنطن
واشنطن

تحفظت السلطات الأمريكية على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة لرجال أعمال روس، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

 

وأوضحت النائبة الأولى لوزير العدل المدعية العامة الأمريكية ليزا موناكو - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "أن هذا يشمل أصول الأشخاص الذين يدعمون الحكومة الروسية".


وأشارت إلى أنه "تم وضع القيود على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للأوليجارشيين الروس، وغيرهم ممن يدعمون النظام الروسى ويتهربون من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية المضادة".


ولفتت نائبة الوزير إلى أن المدعين العامين الأمريكيين وجهوا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات فى روسيا وبغسيل الأموال إلى "أكثر من 30 فردًا" حتى الآن.

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية.. تحذر من ظاهرة خطيرة تمتد من السبت حتى الاثنين وتسبب الوفاة

الأهلى يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائى عن مباراة القمة

بيلاروسيا تسلم البرازيل مذكرة نوايا للانضمام لمجموعة بريكس

لبنان.. إلقاء القبض على مواطن أطلق النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد المساجد

مصر الحقيقية.. قناة الحياة تريند رقم واحد على تويتر بسبب حفل "الأساتذة" لمدحت صالح فى الأوبرا

وزارة الاتصالات ومحافظة دمياط تختتمان فعاليات البرنامج التطبيقى على الإدارة الرقمية للمشروعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى